Başkan Gedizli;”Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı, AK Parti kadroları da milletin kadrolarıdır”

AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatı vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, yaklaşan halk oylamasında ”evet” demenin memleket meselesi olduğunu söyledi.

Halk Oylaması çalışmaları kapsamında Turgutlu’da Göçmen kahvelerini ziyaret eden AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, vatandaşlara hitap etti.

Başkan Gedizli yaptığı konuşmasında;”Bizler bu sistem değişikliğini kendimiz, partimiz için değil, milletimiz, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için istiyoruz. Bu bir memleket meselesidir. Bu sistem değişikliği ile birlikte milletin hesap sorabildiği adamlar devletin başında olacak. Kimse başına buyruk davranamayacak. Çünkü 5 yılda bir millete hesap verecek, sandıkla gelip gidecekler. Geçmişte olduğu gibi bizleri saçma sapan hikayelerle avutamayacak. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i bağlayan, sorumlu kılan birşeyler olsaydı, o anayasa kitapçığını başbakan’a fırlatabilirmiydi ? O kitap fırlatıldığı andan itibaren ülkede neler olduğunu hepimiz biliyoruz. O dönemler de krizlerden memnun olanlar bizleri memleket meseleleri ile değil de Ahmet Necdet Sezer’in aracı ile kırmızı ışıkta durduğu hikayeleri ile avuttular.”dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin her seçim döneminde mutahasıp kesim mensuplarını kullandığı belirten Başkan Gedizli;”AK Parti kurulduğunda ülkeye şeriat gelecek dediler. Şeriat geldi mi? Yıllarca tesettürlü, çarşaflı kardeşlerimize hakaret edenler, hakir görenler her seçim döneminde yalandan rozet takıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar millet artık bu şovlara inanmıyor. AK Parti kurulduğundan bu zamana kadar her seçimden olduğu gibi bu seçimden de galip ayrılacak ve birileri yine hayal kırılığına uğrayacak. Çünkü millerimiz, AK Parti ve onun kurucu lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan milletin adamı, AK Parti kadroları da milletin kadrolarıdır”şeklinde konuştu.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli’ye, Manisa Eski Milletvekili Süleyman Turgutlu, Belediye Eski Başkanı Mustafa Serhat Orhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.