Turgutlu’da 36 yaşındaki bir kadın gece yarısı silahla sırtından vurularak ağır yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece yarısı bir kadın kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kadını tabanca ile yaralayan şahıs ya da şahıslar hakkında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Elde edilen bilgiye göre Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.K. (36) isimli şahıs iddiaya göre ateşli silah ile sırtından vuruldu. Kanlar içinde yerde kalan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Genç kadının yaralayan şahıs ya da şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken ekipler çok sayıda güvenlik kamerasını izliyor.