Turgutlu Belediyesi, gider azaltıcı çalışmaları kapsamında bu yıl da Aşevi ve Hayır Merkezi’nde kullanılmak üzere ilçe sınırları içerisindeki zeytinleri toplamaya başladı. Toplanan zeytin, zeytinyağına dönüştürülerek ihtiyaç sahipleri için merkezde hazırlanan yemeklerde kullanılacak.

Geçen yıl toplanan zeytinler ile 1 tonu aşan zeytinyağını Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi’nde pişen yemeklerde kullanarak muhtacın sofrasına ulaştıran Turgutlu Belediyesi, bu yıl da zeytin hasatına başladı.

Turgutlu Belediyesi sınırları içerisindeki zeytinleri toplamaya başladıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak geçen yıl topladığımız zeytinler ile 1 tondan fazla zeytinyağı elde etmiştik. Zeytinyağını da Turgutlu Aşevi ve Hayır Merkezi’mizde her gün bin 300 kişiye ulaştırdığımız yemeklerimizde kullanmış, belediye bütçesine de çok önemli katkıda bulunmuştuk. Birçok alanda kendi imalatımızı yaparak satın alma giderlerini en aza indirgemeye çalışırken, sıvı ve katı yağlara göre maliyeti daha yüksek olan zeytinyağıyla, yardıma muhtaç vatandaşımıza ulaştırdığımız yemeklere lezzet kattık, bu yıl da aynı uygulamayı yapıyoruz. Kendi personelimizle yapabileceğimizin en iyisini yine Turgutlu halkımız için yapmaya gayret ediyoruz. 2018 yılı itibariyle de ekiplerimiz zeytin hasadına başladı. İnşallah bu yılda yine 1 tondan fazla zeytinyağını muhtacın sofrasında pişen yemeklerde kullanacağız” dedi.