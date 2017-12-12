Turgutlu Fırıncılar Odası bünyesindeki bulunan fırıncılara daha iyi temiz ve sağlıklı ürünler için hijyen eğitimi verildi.

Turgutlu Fırıncılar Odası tarafından düzenlenen ve Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından fırıncılara yönelik hijyen eğitimini Turgutlu Fırıncılar Odası Salonunda verdi. Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, “Bugün burada vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek ve onlara daha hijyenik ekmek yedirmek için bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara sertifikaları verilecek.

Fırıncılara verilen eğitimi yerinde inceleyen Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, “her işinizi sevgiyle yapın, sevginin olmadığı yerde başarı olmaz. Ekmek nimettir, nimete şükretmeliyiz. Ben ekmeği asla belden aşağı taşımadım , çünkü nimettir. Terazisi güzel tartan zengin olur, doğru tattığınız, hak hukuku gözetlediğiniz sürece zenginleşirsiniz. Şahin Kardeşime bu güzel eğitimi için kendisine teşekkür ediyorum. Şahin kardeşim oda olarak güzel işler yapıyor. Millet her zaman en büyük olandır. Devlette her zaman büyük olan milletin hizmetindedir. Herkes kendi cennetini ve cehennemini hazırlar. Sizlerde ekmeğe sarıldığınız gibi devlete, bayrağımıza sarılın. Devletin sizi denetlemesi sizin menfaatinize, devlet asla vatandaşını yalnız bırakmaz. Bu gün bu eğitime katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turgutlu Fırıncılar Odasında, İl Gıda Tarım Müdürlüğü tarafından verilen eğitime,Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek, Turgutlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Çallı, Manisa Esnaf Odaları Genel Sekreteri Önder Savcı, Manisa Esnaf Odaları Müdürü Can Ertopuz, Turgutlu Bakkallar Odası Başkanı Ergün Çolak, Marangozlar Odası Başkanı Ali Laleseven, Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, Manisa, Akhisar, Gölmarmara ve Turgutlu fırıncılarıyla birlikte 65 fırıncı esnafı katıldı. Eğitimi Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendisleri Sibel Sürüm ve Leyla Yeşim Kale Kıvrak verdi. Eğitimin ardında yapılan sınavdan başarılı olan fırıncılara önümüzdeki günlerde sertifikaları verilecek.