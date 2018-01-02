Turgutlu Fırıncılar Esnaf Odasında seçim heyecanı başladı. Mevcut başkan Şahin Ek ile eski başkan Rahim Saraç başkan olabilmek için bugün sandık başına gitti.

Turgutlu Fırıncılar Esnaf Odası binasında yapılan olağan genel kurulda üyeler oy kullanmaya başladı. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim kurulu üyeler tarafından ibra edildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter yaptı. Genel Kurula TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Turgutlulu esnaf odaları başkanları ve kongre üyeleri katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan Şahin Ek ve başkan adayı Rahim Saraç birer konuşma yaptılar. Olağan genel kurulda üyeler oy kullanmaya başladı. Sandık akşam saat 17.00’a kadar açık olacak ve oy kullanımı 17.00’da sona erecek.