Turgutlu’da esnaf odası başkanları, Halil Kale Fen Lisesi’nin sorunlarına destek olmak için kahvaltı programında bir araya geldi.

Halil kale Fen Lisesi yemekhanesinden düzenlenen programa, Ticaret Odası Başkanı Faruk Aydın, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol ve diğer oda başkanları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Halil Kale Fen Lisesi Müdürü Hasan Tanrıkulu, göreve geldikleri günden itibaren okulun fiziki şartlarının daha iyi seviyelere gelmesi için çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin marka okulları arasından ilk sıralarda yer alan Halil Kale Fen Lisesi’nin daha büyük başarılara imza atması için oda başkanlarından destek istedi.

Türkiye’nin gururu ASELSAN gibi birçok kuruma öğrenci kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Tanrıkulu, Oda başkanlarına destekleri için teşekkür etti.

Oda Başkanları adına konuşan Faruk Aydın, Halil Kale Fen Lisesi’nin başarıları ile her zaman gurur duyduklarını ve her zaman eğitim ve öğretimin destekçisi olduklarını belirterek; “Turgutlu’muzun gururu olan okulumuz için arkadaşlarımızla birlikte gereken desteği sağlayacağız. Fen Lisemiz, Turgutlu’nun adının Türkiye de duyurulması noktasında büyük katkılar sağlıyor.” dedi.