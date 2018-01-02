TFF 3.lig 2.grup temsilcisi Turgutluspor devre arası transfer döneminde orta saha da görev yapan 28 yaşında ki Fatih Çakır ile anlaştı.

Bugün sabah saatlerinde Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer’in makamında resmi imzayı atyan Çakır resmen Turgutluspor’lu oldu.

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından olan Turgutluspor, Yeşil Bursa’dan Fatih Çakır ile 1,5 yıllığına anlaştı. Turgutlu Belediyesi Başkan yardımcısı ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer’in makamında gerçekleşen imza töreninde Fatih Çakır kendisini 1,5 yıllığına kırmızı siyahlı yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer;” Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüyoruz, Fatih bildiğimiz bir oyuncu, takıma önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Başarı için Turgutluspor’a geldiğini ifade eden Fatih Çakır;”Turgutluspor uzak olduğum bir kulüp değil, daha önce bir çok kez burada maça çıktım. Bu forma altında başarılar yakalamaya geldim” ifadelerini kullandı.

Forvet arkası mevkinde görev yapan 28 yaşında Fatih Çakır’da kariyerine Yeşil Bursa’da başladı, daha sonra Denizlispor, Aydınspor 1923, Tire 1922 Spor ve son olarak yine Yeşil Bursa formaları giydi. 153 kez 3.lig, 10 kez 2.lig ve 14 kez 1.lig maçına çıkan Çakır rakip ağlara 46 gol bıraktı.