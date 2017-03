21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Turgutlu MYO öğrencileri fakındalık için Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezini ziyaret ettiler.

Turgutlu Meslek Yüksekokul öğrencileri ve öğretim görevlileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde Turgutlu Firdevs Gürel Eğitim Okulu ve İş Eğitimi Merkezi’ndeki çocukları ziyaret ettiler. MYO öğrenciler okuldaki öğrencilere yanlarında getirdikleri yiyecekleri dağıtıp onlarla oyunlar oynadılar. Çocuklarla hoş vakit geçiren öğrenciler bu ziyaretlerini önümüzdeki günlerde daha sık yapacaklarını ve buradaki öğrencilerden çok etkilendiklerini belirttiler.

Bu anlamlı günde okulu ziyaret eden Turgutlu Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri adına Öğretim Görevlisi Mustafa Karaca yaptığı açıklamada, “Turgutlu Meslek Yüksekokulu olarak her zaman sosyal projeler çerçevesinde etkinlikler yapıyoruz. Bugünde sosyal proje kapsamında bu anlamlı günde buradaki öğrencilerimizi ziyaret ettik, onlarla hoşça vakit geçirdik. Bu okul için ses sistemini öğrencilerimizle ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal proje kapsamında önümüzdeki günlerde alıp okulumuza hediye edeceğiz. Burada geçirdiğimiz kısa süre içerisinde ortamdan çok etkilendik, bundan sonra bu okulumuza ziyaretlerimizi artıracağız” dedi.