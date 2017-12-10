Özdilek AVM Turgutlu’da sinemaseverleri mutlu etti

Turgutluluların sinema ve televizyonlardan tanıdığı, başarılı, sempatik ve güler yüzlü sanatçı Ezgi Mola ile buluştuklar. Turgutlu Özdilek AVM’de Cinetime’de gösterime giren ‘Maide’nin Altın Günü filimin galasına konuk olan Ezgi Mola sevenleri tarafında coşkuyla karşılandı. Sempatik tavırları ile hayranların gönlüne giren sanatçı Ezgi Mola, Turgutlu Özdilek AVM kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Kendisine görmeye gelen hayranlarıyla bol bol fıtığraf çekildi, öz çekim yaptı. Filmin yönetmeni Caner Özyurtlu’da Turgutlulu sinemaseverlerin filime gösterdikleri ilgiye teşekkür etti.

Özdilek AVM Müdürü Cahit Akyüz, Turgutlu halkının ilgisine teşekkür etti, önümüzdeki günlerde yine sevilen sanatçıları Turgutlulularla buluşturacaklarının müjdesini verdi.