İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Mahallesinde bir kadın, eski kocası tarafından tüfekle vuruldu.
Elde edilen bilgiye göre, Kemalpaşa Sinancılar mahallesinde ikamet eden E.M. (25), eşi H. D.(30)’den 1 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesi ile boşandı.
Boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiği iddia edilen H. D., geçtiğimiz gün Yiğitler mahallesinde yolda gördüğü eski eşi E. M.’yu tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaralı E. M.’yu Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
E. M.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, H. D.’nin ise yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Diğer yandan H. D. ve E. M.’nun 1 kız çocukları olduğu öğrenildi.