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- ELEKTRİKLİ OTOBÜS TEST SÜRÜŞÜNDE
- ESKİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
- SERAMİKSAN’IN YENİ KOÇU SUPHİ DOĞANCI
- İNANILMAZ KAZA 2 YARALI
- TURGUTLU’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
- MESİR FUARININ GÖZDESİ OLDULAR
- ANA-OĞUL DAİRELERİNİ MEHMETÇİĞE BAĞIŞLADI
- TURGUTLU MHP’DE İSTİFA
- YARDIM TIRLARI YOLA ÇIKTI
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