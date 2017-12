CHP Turgutlu İlçe Başkanı Erk Kayabaş, 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin 83. yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Kayabaş mesajında şunlara yer verdi: “Cumhuriyetin ilanı ile başlayan çağdaşlaşma ve aydınlanma dönemi, bundan seksen üç yıl önce, kadına seçme ve seçilme hakkının tanınması ile toplumun bütün kesimlerinde egemen kılınmıştır. Atatürk ilke ve devrimleri sayesinde, sosyal ve siyasal yaşamın her alanında eşit birey haline gelen kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağdaş uygarlığın temelidir. Çağdışı bir anlayışla, yüzyıllardır görmezden gelinerek, yok sayılan kadınlar, Cumhuriyet rejimi ile birlikte haklarını hak ettikleri gibi, erkeklerle eşit koşullarda, kamusal imkanlardan yararlanma olanağına da kavuşmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk kadınına bu hakkın bir lütuf olarak verildiği kanaatinde değiliz. Kimse bu kanaatte olamaz. Bir memlekette ki, yurdun her tarafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar, memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek çıkarmaya çalışırlar, elbette bu varlıkların yurdun her köşesinde ve her tabakasında söz söylemeye hakları vardır” sözleriyle işaret ettiği gibi kadınlar, çağdaş, aydınlık ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için verdikleri mücadele ile haklarını, hak etmiştir. Bu bağlamda kadını yok sayan, eşit olarak görmeyen, eve hapsetmeye çalışan her anlayışı tümden reddediyoruz. Bizler; CHP olarak büyük bir irade ve kararlılıkla Atatürk’ün 83 yıl önce yaktığı aydınlanma meşalesini daha da yukarı taşıyacak, bu yolda kadınlarımızın karşısına çıkan engelleri omuz omuza hep birlikte aşacağız. Kadınlara bu aydınlık yolu açan Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anarken, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 83. yıldönümünü kutluyorum.”