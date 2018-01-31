Cengiz Ergün: “Kararı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli verecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV’nin konuğu olduğu programda siyasi gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, MHP ve AK Parti ittifakı ile oluşturulan çatı adayına yönelik açıklamasında kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vereceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV’de yayınlanan ‘Başkan Konuşuyor’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşitli konulara değinen Başkan Ergün, siyasi gündeme değinerek çatı aday konusunda açıklamalarda bulundu.

Yukarıda ‘Çatı’ Konuşuluyor

Siyasi gündemin en önemli konularından biri olan MHP ve AK Parti ittifakına değinen Başkan Ergün, gündemde çatı adayının olduğunu kaydederek, “Genel Başkanlarımızın, Cumhurbaşkanının Devlet Bahçeli ile yapmış oldukları mutabakatlar konuşuluyor. Bugün il başkanlığı da bir açıklama yapmış Manisa’da çatı olmaz demiş. Ona sen karar veremezsin, ona Cumhurbaşkanımızla Devlet Bahçeli karar verecek. Ne yapılırsa da saygılıyız. Sindirin, bunları içinize sindirin. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verdi. Bakın 4 sene gitti bir sene daha kaldı, biraz daha sabır” diye konuştu.