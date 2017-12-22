Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçtiğimiz günlerde yapımının tamamlanmasının ardından trafiğe açılan ve ilk gün çöküntüler oluşan Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesinde incelemelerde bulundu.

Ergün’ e ziyaretinde Büyükşehir Genel Sekreteri Yılmaz Gençoğlu ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’de eşlik etti.

Turgutlu Ergenekon Mahallesinde yol inşaatını yapan firma yetkilileri ve mahalle muhtarı ile bir araya gelen Ergün burada basın’a açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun henüz teslim alınmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; “Burada yapılan açıklamalar üzerine sorumlu arkadaşlarımızı da yanımıza alarak Fatih Caddesinde yapılan işleri incelemeye geldik. Bende bizzat yapılan işe gözlerimle şahit oldum. Her şeyden önce herkes şunu bilsin, yasalar kanunlar çerçevesinde ihale süreçleri ile bu işleri yaptırıyoruz. Gördüğüm sonuç şu, işi alan ihaleyi alan firmanın sahada ki uygulamalarında baya acemiliklerinden işçilik hatasından kaynaklanan sebepler var. Ancak sadece işi oraya da bağlamayalım. Yukardan gelen mevcut yağmur sularının, bu taşların altına döşenen milin çamurlaşması yumuşaması üzerine atılan fillak kalınlığı dediğimiz, 7 cm yi geçmemesi gerekirken bazı noktalarda yani şuan da çökmüş olan noktalarda 25-30 cm kadar filler malzemesini serilmesinden kaynaklanıyor. Tabi bunlar çözülmeyecek işler değil. Daha bu müteahhit’ e biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 1 TL para ödemedik. İşin daha kabulü yapılmadı, geçici kabulüne gelmedi, işler tamamlanmadan sahada yapılan bu açıklamalar tamamen siyasi bir propaganda, siyasi şov olarak nitelendiriyorum. Ama ben kendilerine yine teşekkür ediyorum, bizleri en azından uyarma noktasında oldukları için. Bir teşekkürü de eksik etmeyelim kendilerinden. İnşaatların olduğu her yerde bu tarz sorunlar problemler yaşanacaktır. İşi alan firmayı siz belirleyemiyorsunuz, bakkaldan peynir ekmek alır gibi seçemiyorsunuz veyahut da şu işi sen yapacaksın diyemiyoruz. İhaleler çerçevesinde işi kim alıyorsa ona da yasalar çerçevesinde yaptırmak zorundayız. Bizi bu süreçte Allah iyi müteahhitlerle çalıştırsın. Biz bu iş de olaya müdahiliz. Şimdi bu yolun tamiratını yapıp geçici olarak trafiğe açıyoruz, yan yol tamamen bittikten sonra da bu yolu da komple kaldırıp sil baştan yapacağız. İnfiale gerek yok herkes rahat olsun.