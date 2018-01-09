Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün; “İçinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki birçok basın emekçisi cezaevlerindedir.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “4 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarına önemli iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın kabul edilmesi ve 10 Ocak 1961 günü Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte bu yasayı protesto etmek amacıyla bazı gazete patronları 3 gün boyunca gazete yayımlamama kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen basın emekçileri bu 3 günlük sürede ‘Basın’ adıyla kendi gazetelerini çıkardı. Bu tarihten sonra 10 Ocak, her yıl Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başladı. Aradan geçen sürede basın emekçisi arkadaşlarımızın o dönem elde ettiği hakların bugün korunup korunmadığı tartışılır noktaya gelmiş durumda” dedi.

“Kutlu olsun”

Basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Basın, halkın haber alma özgürlüğünü yerine getirmek adına gece-gündüz, yağmur-çamur demeden koşturan, en doğru bilgiyi, tarafsız ve objektif bir şekilde ulaştırmakla görevlidir. İçinde bulunduğumuz dönemde ne yazık ki birçok basın emekçisi cezaevlerindedir. Ülkemizin gelişmesi, demokratikliği ve hukuk devleti olması nedeniyle içeride bulunan gazetecilerin yargılanmalarının hızlı bir şekilde yapılması, varsa hukuk dışı bir durum bunun kısa sürede giderilmesi hepimizin en büyük beklentisidir. Bu duygularla başta Manisa’daki basın emekçisi arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; aileleriyle, sevdikleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum.”