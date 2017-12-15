Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İyi Parti Manisa Kurucu Başkanı Tamer Akkal’ın ‘Cengiz Ergün’ün Meral Hanıma karşı bir sempatisi vardı’ sözlerine yönelik açıklamada bulundu. Başkan Ergün, “Biz burada 9 yıla yakın süredir Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağını 2 dönem Manisa Belediyesine ve Manisa Büyükşehir Belediyesi burçlarına dikmiş bir partiyiz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsilcisiyim. O açıdan bu tür yapılan açıklamalar yakışıksızdır ve hoş değildir” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İyi Parti Manisa Kurucu Başkanı Tamer Akkal’ın kendisi ile ilgili sarf ettiği sözlerin yakışıksız ve hoş olmadığını belirterek, “Yeni bir Parti yeni bir Parti’nin İl Başkanlığına atanmış yeni bir arkadaşımız. Eskiden Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde İl Başkanlığı yapmış ve bu camiaya hizmet etmiş bir kardeşimiz. Her şeyden önce yolu açık olsun. Ancak benim Meral Akşener’e Genel Kurul döneminde imza vermemle ilgili ve sempati duymamla ilgili yapmış olduğu açıklamaları esefle karşılıyorum ve bunu kendisinin neye dayanarak söylediğini de anlamış değilim. Biz burada 9 yıla yakın süredir Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağını 2 dönem Manisa Belediyesine ve Manisa Büyükşehir Belediyesi burçlarına dikmiş bir partiyiz ve onun bugün temsilcisiyim. O açıdan bu tür yapılan açıklamalar yakışıksızdır ve hoş değildir. Ben kendisine bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.