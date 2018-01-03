Yeni yılın ilk Belediye Meclisi olağan toplantısında battı çıktı projesi dışında kalan Ergenekon Kavşağına yeni bir battı çıktı yapılması adına proje geliştirildi.

Meclis Ergenekon Kavşağında yapılması planlanan battı çıktı için Turgay Şirin’e kredi kullanma yetkisini oy birliği ile verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ocak ayı meclis toplantısında gündeme getirdiği Ergenekon Kavşağı Battı-Çıktı Kavşak Projesi ile Turgutlu halkına yeni yıl hediyesi müjdeledi.

Üzerinde yoğun mesai harcanan projeye dair İller Bankası’ndan kredi onayının oybirliğiyle alındığı mecliste Turgutlu’nun geleceğine önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Şirin, “Takribi 4-5 ay içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turgutlumuz’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Turgutlu Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Turgutlu adına önemli bir karara daha imza attı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu halkına söz verdiği Ergenekon Mahallesi Battı-Çıktı Kavşak Projesi için İller Bankası’ndan kredi kullanımına dair yetki aldı. Projenin detaylarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Turgay Şirin, taslak proje görseli üzerinden bilgi verdi. Başkan Şirin, “Bilindiği üzere şuan Turgutlu’muzun girişinde çalışmaları devam eden Battı-Çıktı Kavşak Projemiz tüm hızıyla ilerliyor. Bunun akabinde bizler de Turgutlu Belediyesi olarak diğer projeden ayrı Ergenekon Mahallesi girişinde bulunan kavşağa bir Battı-Çıktı şeklinde bir projenin hazırlığını tamamladık. Projenin bir ön çalışmasını yaptık. Yaklaşık bir maliyet çıkardık. Şuanda 16 milyon 500 bin TL’lik bir maliyet söz konusu. Tabii bu rakam daha sonra revize edilebilir, yeniden meclise gelebilir. Çalışmayı batttı-çıktı şeklinde düşünüyoruz. Yolun genişliği ve yapısı itibariyle bu projenin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Bununla ilgili müracaatımızı yaptık, şuanda izin aşamasında. İznimizi aldığımızda zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağız. Turgutlu için çok hayırlı bir hizmet olacağı kanaatindeyim. İnşallah 4-5 ay içerisinde çalışmalara başlamış olacağız. Şuan yapımı devam eden kavşak çalışması da o zaman kadar bitmiş olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü orada 24 saat esaslı bir çalışma var ve 270 günden daha az zamanda proje tamamlanacak. Şuanki çalışmalar bittiğinde yenisini de Ergenekon Kavşağı’nda başlatacağız. Meclisimiz d desteğiyle Turgutlumuz için hayırlı bir iş olacağını düşünüyorum. Şimdiden Turgutlu’muza ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi. Söz alan AK Parti Gurubu’ndan İsmail Parmaksız da projeye destek vereceklerini belirtti. Yapılan oylama sonucunda meclisin oybirliği ile aldığı karar neticesinde İller Banka’sından 16 milyon 500 bin liralık kredi kullanımı konusunda Belediye Başkanı Turgay Şirin’e tam yetki verildi.