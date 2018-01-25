Ünlü YOUTUBER Enes Batur yeni çıkan ‘Hayal mi Gerçek mi?’ filminin gösterimi için Turgutlu’da CİNEPOLL Sinemalarına geldi.

Yenilenen yüzüyle Turgutlululara hizmete giren Turgutlu CİNEPOLL Sinemaları bir ilke imza atarak ünlü YOUTUBER Enes Batur’u Turgutlu’ya getirdi.

Akşam saatlerinde Turgutlu’ya gelen Enes Batur Turgutlu’da özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Video kanalı YOUTUBE’de yayınladığı videolar ile bir anda üne kavuşan ve birde film çeken Enes Batur geçtiğimiz hafta gösterime giren filmi’nin Turgutlu’da ki gösteriminde İşadamı Polat Yağcı kız kardeşi Alev Yağcı’nın işlettiği CİNEPOLL sinemasında sevenleriyle buluştu.

Ünlü YOUTUBER Turgutlu’ya ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Enes Batur; “Turgutlu’ya ilk kez geliyorum, burada büyük heyecan var. CİNEPOLL sinemalarının da açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duydum, hayırlısı olsun.” dedi.