Turgutlu’da 296 üyesi bulunan Elektrikçiler Esnaf Odasının olağan genel kurul kongresi gerçekleştirildi. 2 adayın yarıştığı kongrede başkanlığa mevcut başkan Sabri Toker yeniden seçildi.

Turgutlu Elektrikçiler Esnaf Odasının olağan genel kurul kongresi Köşk Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Divan seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongre, yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin okumasıyla devam etti. Geçmiş dönem mali raporları okundu, gelecek dönem mali bütçesi görüşüldü. Maddeler oy birliği ile kabul edildi. Mevcut başkan Sabri Toker ile Serhat Yıldırak’ın aday olduğu kongrede başkan adayları kısa birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalar sonrasında geçilen seçimlerde 296 üyeden 233 üyenim katıldığı seçimlerde üyelerin 178 oyunu alan Sabri Toker tekrardan başkanlığa seçilirken, Serhat Yıldırak ise 53oy aldı.