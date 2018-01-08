Turgutlu’da geçtiğimiz Pazar günü yaşanan elektrik kesintilerine, MASKİ’nin çalışmayan su matikleri de eklenince vatandaşlar duruma isyan etti.

Turgutlu’da özellikle son yıllarda yaşanan elektrik kesintileri 1990 ları aratan cinsten. Elektrik dağıtım şirketi tarafından her ne kadar tesis çalışmaları yapılacağı için kesintiler yapılacağı açıklansa da vatandaşlar artık durumdan fazlaca rahatsızlık duyuyor. Pazar günü saat 09-14 arası tesis çalışması nedeniyle kesileceği duyurulan elektrik bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar verilmeyince Turgutlulular yine mağdur oldu.

Evinde elektrik olmayan ilçe sakinleri su yüklemek için gittikleri MASKİ’de cihazların çalışmadığını görünce artık duruma pes dedi.

MASKİ binası önünde kartına su yükleyemeyen bir vatandaş; “Yahu inanılır gibi değil, evde elektrik kesik 14’de gelecek dendi gelmedi. Bir pazar günümüz inanın rezil oluyor. Sinirimiz bozulmasın daha fazla diye evden çıktık. Suyumuz bitmişti bari bunu halledelim dedik. Ama nerde, Turgutlu Kerbela olmuş mübarek. Burada da su matikler arızalı. Neymiş efendim Ergenekon’a koymuşlar bilmem nereye koymuşlar. Ben su alacam diye bütün kasabayı mı gezeceğim. MASKİ binasından su yükleyemiyorum. Kredi kartı çalışıyor, nakit alamıyorum. Benim kartım yok ne yapacağız, su alamayacak mıyız?. Ergenekon ve Selvilitepe Mahallerine cihaz konmuş, iyi de oraya varmak da ayrı sorun, hangi yoldan gideceğiz oraya?. Elektrik yok, su yok, Turgutlu’da yaşamak artık çok zor.” dedi.