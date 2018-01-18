Özel Egeumut Hastanesi ile Turgutlu Fırıncılar Odası üyeleri adına indirim sözleşmesi imzalandı.

2010 yılından bu yana Turgutlu’da hizmet veren, yılda 300.000’den fazla hasta potansiyeli ile Manisa’nın önde gelen hastaneleri arasında yer almayı başarmış Özel Egeumut Hastanesi’nden esnafa yönelik bir adım daha Turgutlu Fırıncılar Odası indirim protokolüyle geldi.

Turgutlu Fırıncılar Odası Başkanı Şahin EK, yönetim kurulu üyeleri ve Özel Egeumut Hastanesi İş Geliştirme Uzmanı Mert Dallar’ın katıldığı toplantıda, üye ve 1. Derece yakınlarını kapsayacak indirim protokolü imzalanarak yeni bir dönem başlatılmış oldu. Toplantıda Turgutlu Fırıncılar Odası adına konuşan Şahin EK, ziyaretlerinden dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini ileterek protokolün her iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu protokole göre Turgutlu Fırıncılar Odası üye ve birinci derece yakınları 1 yıl boyunca tüm hastane hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.