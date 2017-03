AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ İstiklal Marşının kabul edilişinin 96. Yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, İstiklal Marşının Türk milletinin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin ölümsüzleştiği dizeler olduğunu ve ebediyete kadar okunmaya devam edeceğini kaydetti.

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 96. Yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ İstiklal Marşının Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve kararlılığını dünyaya haykırdığı özgürlük manifestosu olduğunu belirtti. “İstiklal, milletimizin en eski tarihinden bugüne kadar hür bir millet olarak varlığını sürdüğünü ifade eden en temel kavramdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı ise Türk Milleti’nin dünyaya bildirisi ve bağımsızlığının tescilidir” diyen Özdağ, “Öyle bir şiir yazacaksınız ki bugünü anlatırken dünü vurgulayacak, dünü anlatırken de geleceğe yönelik kalıcı ve şaşmaz ifadeler ortaya koyacaktır. Bunu başaran yegane insan, kalemini, sanatını, ilhamını Türk milletinin emrine vermiş milli bir şair, geniş bir kültür hazinesine sahip büyük bir fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’dan başkası olamazdı” şeklinde konuştu.

MEHMET AKİF BÜYÜK BİR MİLLİYETÇİYDİ

Özdağ İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Türk edebiyat tarihinde önemli yeri olan milli bir şair olarak öncelikle gönüllerde taht kurduğunu ifade eden Özdağ, mülkiye mezunu olan şairin aynı zamanda veteriner hekim, asker, bilim adamı, sporcu, Arapça, Fransızca bilen dinine bağlı gerçek bir milliyetçi ve vatansever olduğunu kaydetti.

AKİF ŞAİRLİĞİNİN YANISIRA ÖRNEK BİR ŞAHSİYETTİ

Türk milletinin 1. Cihan Harbinde yenildikten sonra Çanakkale’de büyük bir destan yazdığını kaydeden Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Çanakkale zaferinden sonra yediden yetmişe her kesimden insanımızla büyük bir direniş gösterdik. Bu direnişimiz tarihe mal oldu. Bu destanı ve kahramanlığı ölümsüz kılma ve bağımsızlığımızı sembole etme adına bir marş yazma konusu gündeme geldi. Konu ile ilgili olarak Mehmet Akif Ersoy önce para ödüllü olduğu için bu yarışmaya katılmak istemedi. Israrlar karşısında seyirci kalamayarak büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy para almayacağını belirterek yarışmaya katıldı. Yazmış olduğu o muhteşem şiirle İstiklal Marşı yazarı unvanını kazandı. Mehmet Akif Ersoy kendisine ödenen parayı kabul etmedi ve o parayı askerlere tebliğ etti. Mehmet Akif Ersoy fakirlik içinde yaşarken dahi bu parayı almayarak milleti adına çalışmayı ve fedakarlık yapmayı göstermiş olan örnek bir şahsiyettir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını yazdıktan sonra “Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın” demişti. Bu istiklal bizi istikbale, özgürlüğe ve refaha sürüklesin istemişti. Mehmet Akif Ersoy ruhu her an yanımızda yaşıyor. Kendisini bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyor ve Türkiye sonsuza kadar varolsun istiyoruz. 12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edilen ve bu vesile ile ebediyen söylenecek olan İstiklal Marşı’mızın kabulünün 96. yıldönümünü kutluyor bayrağımızın sonsuza dek dalgalanmasını diliyorum.”