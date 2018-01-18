Turgutlu’da rutin kontroller esnasında durdurulan otomobilde esrar bulundu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 18 gram esrar ele geçirildi. Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin Çampınar Mahallesi Çakalazmağı bölgesinde bir otomobilde yaptıkları aramada, 18 gram esrar ele geçirildi.
Otomobil içerisinde bulunan Ö.F.A, B.T, M.H.Ö, E.E. ve Y.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma alınan ifadelerinin ardından şüpheliler adliye ye sevk edildi.