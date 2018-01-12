Turgutlu Belediyesi Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi’ne Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesinden 5 kız öğrencinin bağışladığı kıyafetler Diyarbakır’daki öğrencilere ulaştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesinden 5 kız öğrencinin sosyal iletişim dersi için, sosyal medya üzerinden açtıkları ‘Geleceğe Işık Tut’ sayfası üzerinden kendilerinden sosyal yardım talebinde bulunan Diyarbakır’a bağlı Çınar ilçesinin Avdalı Köy okulu öğrencilerine, Turgutlu Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi olan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi araclığıyla kıyafetleri ulaştı. Öğrencilere bu projesi için teşekkür ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Fakültesinden 5 öğrencimiz kendi aralarında topladıkları kıyafetleri Diyarbakır’a bağlı Çınar ilçesinin Avdalı Köy okulu öğrencilerine göndermek için bizlerden talepte bulunmuşlardı. Bizler de Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler bünyemizde bulunan Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla 97 öğrencinin ihtiyacını karşılayacak kıyafetleri Diyarbakır’a gönderdik. Bugün itibariyle de gönderdiğimiz kıyafetler öğrencilerimize ulaştı. Bu soğuk kış günlerinde onların üşümemesi ve okullarına rahat bir şekilde ulaşabilmesi bizleri son derece mutlu etti. 5 öğrenci kardeşimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.