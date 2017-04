Ahlakın olduğu yerde devletin masrafı azalır.

Turgutlu subaşı camii din görelileri Murat Aytolon ve Halit Sayan tarafından yaklaşık 5 yıldan beri lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinden oluşan gruplara değişik etkinlikler ve faaliyetler düzenleyerek gençlere ve çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyorlar. Din görevlileri tarafından verilen eğitim ve öğretimin yanında çeşitli aktiviteler de imza atan din görevlileri mahallelilerinde çalışmalarına destek verdiklerini belirtildi.

Subaşı Mahallesi Camii din görevlileri Murat Aytolon ve Halit Sayan’ın birlikte yürüttüğü bu proje hakkında yaptıkları açıklamada, “Bizler de Subaşı cami din görevlileri olarak yaklaşık 5 yıldan beri lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinden oluşan gruplar oluşturduk ve öğrenci velileriyle iletişime geçtik yaptığımız bu etkinlik ve faaliyetlerin, maddi ve manevi olarak mahalle sakini ve cami cemaatinden hep destek aldık. Zaman zaman ihtiyaçlarımızı bildirmesek bile kendilerinden ne yapabiliriz? diye bize sorduklarını, çocuklar için yapılacak her türlü faaliyetlerde destek olacaklarını dile getirdiler. Biz bu projemizde piknik yapma, kitap okuma , peygamber efendimizin sözlerini okuma , şiir okuma ,İlahi korosu, gezi, kahvaltı, çiğ köfte partileri ile her geçen gün sayımızı arttırmakla birlikte, etkinliklerimize ve faaliyetlerimize başladık.Hatta bir ilk okul,ortaokul ve özel sağlık meslek lisesinde değerler eğitimi konulu, slayt gösteri ile sunumlar yaptık. Hasta ziyaretlerini, ihtiyaç sahiplerine yardım ile Ramazan ayı içerisinde iftar sofralarında onlarla beraber olarak hayır dualarını aldık. Daha sonra Turgutlu ilçe müftülüğü, her Camiinin ve Kur ‘an Kursu’nun bir yerli fakir ailesi, bir yetim çocuğu, bir engelli vatandaşı, bir sokak çocuğu, bir genci, bir üniversite öğrencisi olsun projesi kapsamında, çalışmalar yapmaya başladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili ve geçmişten bugüne kadar Subaşı mahallesi muhtarı, Cami cemaati ve mahalle sakinlerinin hep desteğini aldık.Biz de Subaşı Camii Din görevlileri olarak yapılan maddi manevi destekler için mahalle muhtarı Necati Pisil’i ziyaret ettik. Bize her konuda destekleyen Muhtarımıza ve mahalle sakinlere teşekkürlerimizi ileterek çiçek takdim ettik, Bu memnuniyetin karşılığında mahalle muhtar Necati Pisil yapılan bu faaliyetlerin gençlere, mahallemiz öğrencilerine ve yetişkinler için yapılan bu hizmetin her zaman takdir gördüğünü tarafımıza iletti.Hatta bir anısını anlatarak duygulu anlar yaşattı.Mahallemizin ihtiyaç sahiplerinden bir yaşlının ihtiyacı olduğunu biliyordum. Bana verilen hediye paketini bu ihtiyaç sahibi yaşlı nineye götürdüm. Hediyemi takdim edecekken “Necati benim ihtiyacım olan gıda ve diğer yardımlar temin edildi.Şuan da benim ihtiyacım yok.Bu hediye, karşımda ihtiyaç sahibi olan komşuma verirseniz beni memnun etmiş olursunuz.” diyerek hediyeyi alamayacağını söyledi dedi. Bu yaşanmış olaylar karşısında Ahlaklı insanların çoğalmasıyla devletin daha hızlı kalkınacağını, edep ölçüsünde yardımlaşmanın maksadını aşmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini, orada bulanan mahalle sakinleriyle bu görüşü paylaştık.Yapılan bu faaliyetleri İlçe Müftümüz Nizamettin DOĞAN bey’e ilettiğimizde memnuniyetini dile getirerek yapılması gereken her türlü etkinlik ve faaliyetlere destek verebileceğini söyledi” şeklinde projelerini ve çalışmalarını açıladılar.

Subaşı Camii Din Görevlileri Halit Sayan ve Murat Aytolon’un yaptıkları bu çalışmalar mahalle halkı tarafından da takdir ile takip ediliyor. Zaman zaman mahalleliler de etkinliklere eşlik ediyorlar.