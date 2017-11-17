Turgutlu Din Görevlileri ve Gönüllüleri Derneği, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti.

Kayabaş, Din Görevlileri ve Gönüllüleri Derneğini, yönetim kurulu ve parti üyeleri ile makamında kabul etti. Sıcak bir ortamda geçen görüşmede, Dernek Başkanı Ahmet Durgunçay ve Yönetim Kurulu Üyeleri CHP’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çikolata takdiminde bulundu.

Kayabaş da, Dernek Başkanı Durmuş ve üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Sivil Toplum Kuruluşlarımızda görev alan başkan ve yönetici arkadaşlarımız donanımlı, görevlerinin bilincinde ve görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayretindeler. Görev yaptığınız yerlerde, iyiliğe ve dürüstlüğe teşvik etmekle büyük hizmetler veriyorsunuz. 2019 yılı ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemiz şehitlerine olan borcumuzu, çocuklarımızın geleceği için onlara borçlu olduğumuzu unutmadan hep birlikte çalışmalıyız. Ülkemizin bekası ve özgürlüğümüz için hiç kimseyi yaftalayıp, ayırt etmeden Atatürk ilkeleriyle hareket etmeliyiz. Yerel olmadan genel olmaz ve önceliğimiz ülkemizin geleceğidir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Dualarınızda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve ülkemiz uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi unutmayın. İnşallah sizler gibi hocalarımız artar, artar ki camilerimiz dolar. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. Bu anlamlı ziyaretiniz için de hepinize teşekkür ediyorum’ diyerek, dernek başkanı Durgunçay ve yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Dernek Başkanı Durgunçay’da; “Bizler vatan ve din uğruna üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ocu bucu olarak buraya gelmedik. Devletimiz ve halkımız için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz ve önümüzdeki süreçte de başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah birlikte güzel çalışmalara imza atacağız. ” dedi.

CHP’liler ve Dernek üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaret son buldu.