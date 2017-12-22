Beyaz eşya sektörünün güvenilir markası Bosch’un Turgutlu’da ki adresi Dilek Ticaret ikinci mağazasını Cumhuriyet Caddesinde açtı.

Turgutlulu işadamı Mustafa İlhan Demirel ve oğlu Turgutluspor eski futbolcusu ve eski başkanı Adnan Demirel tarafından ilçeye kazandırılan Bosch bayisinin açılışı Turgutlu’nun tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Bugün öğlen saatlerinde Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Numara 147’de ki adresinde yapılan Dilek Ticaret Bosch bayisinin açılışına Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Bölükbaşıoğlu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanı Cemal Gürefe, Turgutlulu işadamları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan iş yeri sahipleri Mustafa İlhan Demirel ve Adnan Demirel’e ilçeye kazandırılan iş yerinden dolayı teşekkür etti.