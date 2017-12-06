Yaptığı yenilikler ve kapasitesiyle bölgede adından sıkça söz ettiren Turgutlu Devlet Hastanesi bir ilke daha imza attı.

Manisa’da tek ve ilk!

Sağlık bakanlığının Türkiye’de 100 hastanenin geçmesini planlandığı uygulamada Turgutlu Devlet Hastanesi Manisa’da bir ilke daha imza atarak Dijital hastaneye geçiş kapsamında Dijital hastanenin adımlarını attı.

HIMSS Türkiye Koordinatörü Suna Mahir ve HIMSS Bölge Sorumlusu Esra Kızılkaya’nın gerçekleştirdiği denetimleri sonucunda Turgutlu Devlet Hastanesi Manisa bölgesinde ilk HIMSS Stage 6 Akreditasyonu (Dijital Hastane) alan hastane oldu.

Bu sayede artık Turgutlu Devlet Hastanesinde vatandaşlara ve hastaneye ait tüm bilgiler ve kayıtlar dijital ortamda tutulacak, özellikle vatandaşlar bundan böyle kâğıt ve evrak işleriyle uğraşmayacak.

Uygulama kapsamında Dijital Hastane 7. seviyeye geçmeyi hedefleyen Turgutlu Devlet Hastanesi yönetimi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Manisa bölgemize ve Turgutlumuza hayırlı olmasını diler ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” denildi.