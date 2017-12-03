Manisa’nı Turgutlu ilçesine bağlı Musalar Yeniköy mahallesinde geleneksel hale getirilen deve güreşlerinin 4.’sü düzenlendi. Turgutlu Belediyesi Aşevi yararına yapılan deve güreşleri etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Binlerce vatandaşın izlediği, Turgutlu Belediyesi’nin katkıları ile Musalar Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinden güreşlere katılan ünlü pehlivan develer, çekişmeli müsabakalar ortaya koydu. Deve Güreşlerini izlemeye Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Çetin, Turgutlu belediyesi meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında şampiyon deve sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.