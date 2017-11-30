Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığındaki tertiplenen konferansta ‘Hz Muhammed (S.A.S) ve Güven Toplumu’ işlendi.

Turgutlu’da Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgutlu Serbestlik Denetim Müdürlüğü ve Turgutlu Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Hz Muhammed (s.a.s) ve Güven Toplumu’ konferansı Turgutlu Niyazi Üzmez Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Saffet Köse’nin konferansına, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan, Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu bazı daire müdürleri ve denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı.

Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlünün, denetimli serbestlikte yararlanana şüpheli sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi için ve tekrar suç işlememesi için yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle bu konferans gerçekleştirildi. Turgutlu’da gerçekleşen konferansta güven kavramının önemi ve İslam’da güvenin önemi anlatıldı.