Songül Er; “Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde bizlerde hem basın hem de matbaa hizmet sektöründe gayretli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Turgutlu’da Ajans Matbaacılık ve basın sektöründe faaliyetlerini sürdüren Demireller Ajan Matbaacılık Ltd. Şti. makine parkurunu genişletti.

Turgutlu’da uzun yıllardır hizmet veren Demireller Matbaacılık, baskı atölyesine yeni baskı makineleri ekleyerek parkurunu genişletti.

Turgutlu’da basın ve medya sektöründe olduğu gibi ajans ve matbaacılık sektöründe de adından söz ettiren Demireller Ltd. Şti. yaptığı yeniliklerle müşterilerini yeni baskı teknikleriyle buluşturuyor.

Baskı atölyesini yeni baskı makineleriyle yenileyen Demireller Ajans Matbaacılık sahibi ve Turgutlu Manşet Gazetesi İmtiyaz sahibi Songül Er müşterilerine daha iyi imkânlar sağlamak için teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduklarını söyledi.

Er açıklamasında; “Hem matbaa olarak hem gazete olarak Turgutlululara hizmet veriyoruz. Basın sektöründe vatandaşlarımızın en doğru haberi en hızlı şekilde alabilmeleri için gayret içerisinde olduğumuz gibi matbaa sektöründe de en iyi hizmeti en hızlı şekilde verebilmek için çalışıyoruz. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Turgutlu yerelinde hatırı sayılır bir istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde bizlerde hem basın hem de matbaa hizmet sektöründe gayretli çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.