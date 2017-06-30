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- TURGUTLULU GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
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- AKÇAY, TURGUTLU MHP’DE BAYRAMLAŞTI
- TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA
- HASTANE PERSONELİ HASTALARLA BAYRAMLAŞTI
- JANDARMA’DAN SÜRÜCÜLERE ŞEKER İKRAMI
- TURGUTLU BAYRAMDA HUZUREVİNE KOŞTU
- AK PARTİ TEŞKİLATI BAYRAMLAŞTI
- KOKUSU BAŞKA GÜZEL,AROMASI BAŞKA
- UYUŞTURUCUYA GEÇİY YOK!
- SEZER’DEN BAYRAM MESAJI
- BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜKBAŞIOĞLU RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI
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