Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Turgutlu esnafına Türk Bayrağı dağıtarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Yaklaşık 400 adet bayrak dağıtımı yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu hediyesi çarşı esnafı tarafından da takdirle karşılandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri öncesinde Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Turgutlu esnafına Türk Bayrağı dağıttı. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde her dükkanda her balkonda Türk Bayrağı olması için böyle bir program düzenlediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin’in talimatlarıyla, milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 94. yılında Turgutlu Belediyesi olarak çarşı esnafımıza Türk Bayrağı hediye ettik. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacağımız 29 Ekim törenlerinde esnafımızın dükkanlarında, ailelerin evlerinde Türk Bayrağı her zaman dalgalansın istedik. Yaklaşık 400 adet Türk Bayrağını Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz dükkan dükkan gezerek dağıttı. Esnafımız vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi”dedi. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Türk Bayrağı hediyesi karşısında esnaflar ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, jestlerinden dolayı teşekkür etti.