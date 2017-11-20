Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 23 Kasım Perşembe günü Turgutlu’da açılış ve temel atma törenine katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin 297 Milyon TL’lik 81 projesinin açılış ve temel atma töreni öncesinde sevilen sanatçı Ahmet Şafak vereceği halk konseriyle Turgutlularla buluşacak. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de coşkunun ikiye katlanacağı konser ve törene tüm Turgutlu halkını davet etti.

Turgutlu 23 Kasım Perşembe günü MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin katılacağı 81 proje ve 297 milyon liralık yatırımların temel atma ve açılış törenine hazırlanıyor. Tören öncesinde sevilen sanatçı Ahmet Şafak’ın alanda bir konser vereceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin teşrif edeceği, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştireceğimiz 81 proje ve 297 Milyon TL’lik liralık yatırımların temel atma ve açılış töreni öncesinde sevilen sanatçımız Ahmet Şafak Turgutlulu hemşerilerimizle buluşacak. Değerli sanatçımız Ahmet Şafak’ın birbirinden güzel parçalarıyla renklenecek törenimizde Turgutlumuz’da bir bayram havası yaşayacağız. Tüm halkımızı 23 Kasım Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda saat 16:30’da başlayacak Ahmet Şafak konserimize, hem de saat 18:00’de gerçekleştireceğimiz açılış ve temel atma törenimize davet ediyorum” dedi.