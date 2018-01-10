Turgutlu’da Çarşamba günü gerçekleşen Turgutlu Bakkallar Odası seçimini mevcut başkan Ergun Çolak 349 oy alarak kazandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Bakkallar Esnaf Odasının olağan genel kurulu yapıldı.

Mevcut başkan Ergün Çolak ile eski başkan Ali Ergüleç’in yarıştığı seçimlerde Çolak güven tazeledi. Köşk Düğün salonunda yapılan olağan genel kurul Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Hasan Geriter’in yaptığı kongrede yönetim kurulu ve divan ibra edildi. Başkan adayları Ali Ergüleç ve Ergün Çolak konuşma yaptı. Yapılan konuşmalar sonrasında geçilen seçimlerde odaya kayıtlı olan 669 üyeden 405’i oy kullandı. 3 oyun geçersiz sayıldığı kongrede mevcut başkan Ergün Çolak 349 oy alırken, Ali Ergüleç ise 53 oy aldı. Ergün Çolak güven tazelerken, seçimlere katılan herkese teşekkür etti.