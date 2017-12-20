Turgutlu’da bir süre önce yapımına başlanan Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ‘Prestij Caddesi’ projesi çalışmalarında cadde üzerinde meydana gelen çöküntüler Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesiyle giderilmeye başlandı.

Gazetemizde çıkan ‘Açılmadan Çöktü’ haberinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sorumlu firmayı harekete geçirdi ve Fatih Caddesinde bozulan ve çöken kısımlar kaldırılmaya başlandı.

Düzeltme çalışmalarının başladığı Fatih Caddesinde konuya ilişkin açıklamada bulunan firma yetkilisi Ali Erduğan; “Geçtiğimiz gün çok şiddetli yağan yağmur nedeniyle maalesef böyle talihsiz bir durumla karşılaştık. Meydana gelen şiddetli yağış yola zarar verdi. Özellikle şunu belirtmek isterim ki yolda yapılan çalışmaların sorumluluğu şuan için bizde ve yaşanan olayın ardından hemen yolu trafiğe kapatarak çalışmalarımızı başlattık. Bundan sonra yaşanacak sel ve şiddetli yağışlarda yolun zarar görmeyeceği şekilde çalışmalarımız sürdürüyoruz.” dedi.