CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri parti üyeleriyle ilk geniş katılımlı toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ilçe başkanı Yakup Çilel; “Turgutlu’ya sosyal demokrat bir belediye başkanı elinin dokunma zamanı gelmiştir. Bütün zaman birimleri CHP`yi gösteriyor. Biz buna hazırız ve başaracağız.” dedi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıda partililer Turgutlu’nun geleceği ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Pazar günü saat 20.00’de ilçe binasında gerçekleşen toplantıya ilçe Başkanı Yakup Çilel başkanlık etti. Yeni seçilen ilçe yöneticilerinin yanı sıra, İlçe mahalle temsilcileri, Kadın ve gençlik kolları yönetimleri de toplantıya eksiksiz katıldılar. Çok sayıda üyenin eşlik ettiği toplantıda, yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Yakup Çilel, seçimlere hazırlık yapıp mahallelerde örgütlenme, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalara hız vereceklerini söyleyerek, geniş katılımlı toplantıların aksatılmadan önümüzdeki aylarda da devam edeceği bilgisini verdi.

Çilel; “Turgutlu’ya sosyal demokrat bir belediye başkanı elinin dokunma zamanı gelmiştir. Bütün zaman birimleri CHP`yi gösteriyor. Biz buna hazırız ve başaracağız.” dedi.

Gelecekte neler yapılacak, ilçenin sorunları ve önerilerin de konuşulduğu toplantıda, CHP 2019 yerel seçimleri öncesi Turgutlu’da ciddi bir yerel çalışma yapması bekleniyor.