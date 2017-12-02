Çilel; “Ülke ya karanlığa yada aydınlığa evrilecektir. Hak, hukuk, adalet ve sağduyuyu elden bırakmadan demokratik bir ülke inşası için çalışacağız.”

Kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Turgutlu İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Erk Kayabaş’ın ardından Yakup Çilel’de adaylığını açıkladı.

Daha önce Erk Kayabaş’ın yönetiminde bulunan ancak ardından istifa eden Çilel yeni dönemde başkanlık için adaylığını ilçe başkanlık binasında yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Destekçileri ve partililerin katılımıyla adaylık açıklaması yapan Yakup Çilel; “Kongrede ne olursa olsun kazanan Turgutlu ve CHP olacaktır” dedi. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığında adaylık açıklaması yapan Yakup Çilel;”Ülkemiz zor ve karanlık bir dönemden geçiyor. Belirsizlik ortamı siyaseti dar bir alana itiyor. Önümüzde 3 kritik seçim var ve bu seçimler ülkenin geleceğini tayin edecek. Ülke ya karanlığa yada aydınlığa evrilecektir. Hak, hukuk, adalet ve sağduyuyu elden bırakmadan demokratik bir ülke inşası için çalışacağız. Siyasette saygıyı ve sevgiyi ön plana çıkaracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ayrılmayarak yolumuza devam edeceğiz. Kadınlarımız ve gençlerimizle omuz omuza vererek demokrasi için mücadele edeceğiz” dedi.