Turgutlu’da farklı konseptiyle vatandaşların ilgisini çeken Çilek Halk Pazarı’nın açılış töreni yapıldı.

Turgutlu’da esnaf Volkan Azmak tarafından bir süredir yapılan hazırlıkları tamamlanan Çilek Halk Pazarı vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete girdi.

Cumartesi günü yapılan açılışa çok sayıda vatandaş katılırken açılış kurdelesini ise işadamı aile büyüğü Hamza Turhan kesti. Turhan törende işyerinin bereketli olmasını diledi.

Açılış organizasyonu Medyatix Organizasyon tarafından yapılan törenin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak Numara 40’da bulunan Çilek Halk Pazarını gezerek açılış gününe özel fırsatlardan da yararlandı.