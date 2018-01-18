Turgutlu Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası seçimlerinin galibi mevcut başkan Murat Çiçekçi oldu. Oy kullanan 303 üyenin 188’inin oyunu alan Murat Çiçekçi yeniden başkanlığa seçildi.

Turgutlu’da Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası seçimleri Köşk Düğün salonunda gerçekleşti. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde devam eden esnaf odaları seçimlerinde Perşembe günü Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası seçimi gerçekleşti.

Turgutlu Köşk Düğün Salonunda gerçekleşen toplantı saat 13.00’de başladı. Mevcut Başkan Murat Çiçekçi ve İzzet Deveci’nin aday olduğu seçim öncesi adaylar birer konuşma yaptı.

390 üyesi bulunan Turgutlu Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası seçimlerinde 303 üye oy kullandı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde mevcut başkan Murat Çiçekçi 188 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday İzzet Deveci ise 114 üyenin oyunu aldı. Başkanlığını ilan edilmesinin ardından tebrikleri kabul eden Murat Çiçekçi daha sonra sahneye çıkarak destekçileriyle birlikte zaferinin tadını çıkardı.