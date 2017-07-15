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- TURGUTLU PKK/KCK DAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
- 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAFLARI GÖKYÜZÜNE SALINDI
- KAYMAKAMLIK’TAN YÜRÜYÜŞ DUYURUSU
- ‘SADECE TÜRK BAYRAĞIYLA KATILALIM’
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ ALANI TÖRENLE AÇILDI
- TURGUTLU’DA FECİ KAZA, KAMYONUN ALTINA KALDI
- TUSİDAP’TAN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
- TURGUTLUSPOR DEFANSI GÜÇLENDİRDİ
- FOTOĞRAF SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
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