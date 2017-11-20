CHP Turgutlu ilçe başkanı Erk Kayabaş 10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresi öncesi adaylık açıklaması yaptı.

İlçe Başkanlığında partililerin karşısına çıkan Kayabaş, 10 Aralık’ta yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kayabaş açıklamasında; “Katılımınızla onurlandırdığınız bu salonda CHP İlçe Başkanlığına tekrar aday olduğumu duyurmak maksadıyla toplanmış bulunuyoruz.

Bilindiği üzere 2015 yılında yerel seçimlerdeki %22 oy oranını ilçe başkanlığımız süresi zarfında %30’a çıkardık. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Milletvekillerimiz, üyelerimiz ve tüm Turgutlu halkıyla büyük bir başarıya imza attık. En son referandumda yine hep birlikte Turgutlu’da %55 oy oranını yakaladık.

Bundan sonra bu yakaladığımız başarı ivmesini devam ettirmekte, Cumhuriyet Halk Partisini daha ileri noktalara taşımak maksadıyla CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına adayım. Siyaset sol göğsünün üzerinde şişik cüzdanlar taşıyanların değil, göğüs kafesinin altında yürek taşıyan, emekten ve emekçiden yana olanların işidir. Bu uğurda verilen ve verilecek olan kavgada en çok çalışan, en çok ter akıtan olmak istediğim için adayım.

Ey Türk Kadını Sen Yerde Sürünmeye Değil, Omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyen 42 yaşında Cumhuriyetimizi kurmuş Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına, gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine ve devrimlerine sahip çıkmak için adayım! Bu yüzden kavgadan değil, projelerden beslenen, dedikodudan değil !! Bilinçli parti politikalarından beslenen, kadını-erkeği, genci-yaşlısı, ortak söylem geliştirerek sokağa inen, siyaseti şık binalarda değil sokakta yaşayan bir hayat olarak gören devrimci ruha inanarak hareket eden bir örgütün hep beraber yaratılmasına önderlik etmek istiyorum. Gücümü koltuktan değil, beraber başardıklarımızdan alan bir ilçe başkanlığı istiyorum. Bugüne kadar benden desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu ilçe örgütünün başkanı olarak, ne bir adım önde, ne bir adım arkada… Sizlerle kol kola bir ordu olup, Turgutlu’dan Türkiye’min aydınlığına yürümeye adayım! Çünkü inanıyorum ki; bu yürüyüş hepimizin… Bu yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisinin… Bu yürüyüş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yürüyüşü!

Sevgili yoldaşlarım… Sevgili örgüt emekçileri… Eğer bir damla dahi varsa yılgınlık ve ümitsizlik, yüreğinizde… Söküp atın! Çünkü bu yolda ne korkuya yer var… Ne de bir adım geri atmaya… Ne güzel demiş Nazım Hikmet, dizelerinde; Düşmesin bizimle yola: evinde ağlayanların gözyaşlarını

Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar! Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!

Sevgili Yoldaşlarım, bundan sonraki süreçte 10 Aralık’ta yapılacak kongremiz sonrası delegelerimizin aldığımız destekle ve onun sonrasında örgütümüz ve Turgutlu halkımız ile birlikte hedefimiz CHP’yi daha ileriye taşımaktır. Yapacağımız çalışmalarda oylarımızı daha da artırarak, yakalayacağımız başarı Turgutlu Belediye Başkanlığı ve 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli bir seçimde partimizi taçlandırmak olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir. “

Biliniz ki rehberim Cumhuriyet Halk Partisinin programı, yoldaşım sizlersiniz! Biliniz ki biatım partimedir, kullara değil! Biliniz ki bu boyun bir tek size eğilir. Örgütümün karşısında boynum kıldan incedir! Ve ben… Bir tek gün korkmadım, örgütümün kantarından. Bu nedenledir ki kendimi, ilçe kongremiz sürecinde, siz değerli örgüt emekçilerine emanet etmekten onur ve gurur duyuyorum!

Katılımınız için teşekkür ediyor hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.” dedi.