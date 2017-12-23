CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel, 23 Aralık 1930’da gericiler tarafından başlatılan bir isyanı bastırmak için görevi başındayken şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edilişinin 87. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyet tarihinin en acı olaylarından birinin 87 yıl önce Menemen’de yaşandığını, Cumhuriyet düşmanlarının hem geçmişte hem de günümüzde var olduğunu belirten Çilel, “Ancak beyinleri örümcek ağlarıyla örülmüş, kalplerinde zorbalıktan başka his taşımayanlar bilmelidirler ki Bu ülkede ne Kubilaylar biter ne de Mustafa Kemaller”dedi.

Çilel açıklamasına şöyle devam etti : “23 Aralık 1930’da Menemen’de şehit edilen asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın, 87 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma kararlılığı, bugün de ulusal birliğimizi ve Cumhuriyetimizi koruma kararlılığımızın temel harcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan ve ‘tam bağımsızlık, toprak bütünlüğü, laik cumhuriyet, kardeşlik ve demokrasi’ diye diye yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bu yolculuğunu kararlılıkla sürdürecektir. Cumhuriyet var oldukça, Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmak için ayağa kalkacak Kubilaylar asla eksik olmayacaktır. Kubilay’ın şehit edilişinin 87. yıl dönümünde CHP olarak diyoruz ki; ne tapu senedimiz olan Lozan’ın delinmesine ne de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin temel unsuru olan çağdaş yaşam tarzımıza el uzatılmasına izin veririz. Bu inanç ve duyarlılıkla, genç Cumhuriyet için tereddütsüz canını ortaya koyan ve şehit olan asteğmen Kubilay’ı minnetle anıyor, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”