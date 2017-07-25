- CHP’DEN YENÄ° KOMUTAN’A HOÅžGELDÄ°N ZÄ°YARETÄ°
- SÃœRÃœCÃœ REFÃœJE Ã‡IKTI 1’i BEBEK 3 YARALI
- SAADET PARTÄ°SÄ°’NDEN BASIN’A KUTLAMA
- KAYABAÅž: ORHAN Ä°NSANLARI CHP’LÄ°, AKP’LÄ°, MHP’LÄ° DÄ°YE AYRIÅžTIRMASIN
- 10 YIL YATARI OLAN ZANLI YAKALANDI
- ORHAN’DAN KAYABAÅž’A CEVAP
- KASABA Ä°LK HAZIRLIK MAÃ‡INI KAZANDI
- Ä°TÄ°RAZ REDDEDÄ°LDÄ°, KAVÅžAK PROJESÄ° START ALIYOR
- KAYABAÅž; “BELEDÄ°YE UYUYOR AÄžAÃ‡LAR KURUYOR”
- GEDÄ°ZLÄ°;”BÄ°RÄ°SÄ° CENGÄ°Z ERGÃœNâ€™E TURGUTLUâ€™YU HATIRLATSIN”
- TURGUTLU KAVÅžAK PROJESÄ°NÄ° Ä°TÄ°RAZ, ERGÃœN ‘Ä°TÄ°RAZLAR SÄ°YASÄ°’
- CHP’LÄ° KAYABAÅž KIBRIS BARIÅž HAREKATI’NI UNUTMADI
- KIBRIS GAZÄ° VE ÅžEHÄ°TLERÄ° ANILDI
- YENÄ° GARNÄ°ZON KOMUTANI GÃ–REVE BAÅžLADI
- SOKAKLARDA SORUNLAR Ã‡Ã–ZÃœME KAVUÅžUYOR
Yorum KapalÄ±.