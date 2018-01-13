CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, yönetim kurulu üyeleri ve örgütüyle birlikte Turgutlu’da bulunan Çiftçi Malları Koruma, Ziraat Odası ve Sulama Birliğine ziyaretlerde bulundu.

Önceki gün Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, İlçe başkanı Yakup Çilel, Kadın Kolları Başkanı Tülay Karaarslan, ilçe yöneticileri ve kadın kolları ile birlikte Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Ziraat Odası ve Turgutlu Sulama Birliği ziyaretleri gerçekleştirdi. Hafta içinde Meclisteki çalışmalarında vermiş olduğu yer altı su kaynakları ile ilgili soru önergesi için oda ve birlik başkanları hassasiyetlerinden dolayı Milletvekili Nurlu’ya teşekkürlerini iletti. Üyesi olduğu üzüm araştırma komisyonu çalışmaları için değerlendirmelerde bulunan Nurlu ve CHP Turgutlu örgütü köylülerin ve üreticilerin sorunlarına ortak oldular.

Ülkede en fazla sulama birliği kooperatifine sahip Manisa’da kooperatiflerin sulanmayan araziler için çiftçilerden para istemesini meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu çiftçiden sorma ver parası alındığını söyledi. Nurlu ziyaretler sırasında ,” Haksız yere alınan bu bedelleri ödeyemeyen çiftçilerin traktörlerine haciz gelmeye başlamıştır. Manisa’nın birçok ilçesinde olduğu gibi merkez Yeniköy beldesindeki çiftçiler hacizle karşı karşıyadır. DSİ’nin hizmet götürmediği halde, çiftçinin arazisinden çıkan suyun parasını istemesinin adaletle, hakla ve hukukla ilgisi yoktur. AKP’nin bu icraatı, yeni bir “sorma ver parası” uygulamasıdır. Manisalı çiftçi, bağını, bahçesini sulamak için binlerce lira masraf ederek sondajını yaptırmış, tarlasının içinde açtığı kuyudan sulamasını yapmaktadır. Yaptığı üretim ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Ülkemizde artık bilinçli tarım yapılmaktadır. Suyun kıymetini iyi bilen çiftçimiz, israf etmemek için damla sulama sistemine geçmiştir. Barajlardaki sular kapalı boru sistemleri ile dağıtılmaya başlanmıştır. Durum böyle iken sulama hizmeti götürülmediği halde sulama kooperatiflerinin sahası içerisinde diyerek çiftçiden zorla para alınması doğru değildir. AKP döneminde çiftçinin toplam borcu 80 milyar liraya yükselmiştir. Borçlu çiftçi sayısı 13 milyona çıkmıştır. Manisa’daki tarım arazilerinin % 60’ı hala ipoteklidir. Çiftçiyi bu kadar borca sokan hükümet, yine çiftçinin parasına göz dikmiştir. Bakanlar kurulu kararıyla, sulanmayan arazi için çiftçiden zorla para alınmasından vazgeçilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

Kendisinin çiftçi, olduğunu ve zaman zaman bu haksız ödemelerle karşı karşıya kaldığını belirten Mazlum Nurlu Mecliste kurulan Bağcılık Sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının tespiti amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyesi olduğunu ve bu sorunları komisyonda da dile getireceğini söyledi.

ÇİLEL: “CHP HERKES İÇİN VAR”

AKP hükümetinin uyguladığı yanlış tarım politikalarının çiftçileri zor durumda bıraktığını dile getiren İlçe Başkanı Çilel de; “Çiftçilerimiz yeterli desteği alamadan bin bir zorluk içinde, yüksek girdi maliyetlerini katlanarak üretim yapmaya çalışıyor. Maalesef ürettiklerinden hak ettiği değer ve kazancı göremiyor, alın terinin karşılığını alamıyor. Tarımda destekleme bir lütuf değil, bir hak ve zorunluluktur. Çiftçilerimizin de ürünleri için çok iyi örgütlenmesi ve çok zor da olsa direnmesi de bu noktada çok önemlidir.” şeklinde konuştu. Turgutlu’da kapı kapı dolaşmaya gayret ettiklerini, halkı her konuda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çilel, “CHP varsa herkes için var. Tüm örgütlerimizle halkımızın sorunlarına sonuna kadar eğileceğiz” diye konuştu.