Turgutlu CHP Basın Sözcüsü Fırat Honaz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı.

Honaz açıklamasında; “Değerli Basın Emekçisi arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyoruz. Başta Ahmet Şık, Akın Atalay ve Murat Sabuncu gibi tutuklu gazetecilerimizin özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Türkiye’de basın tehdit altında çalışmaktadır. Başta Cumhuriyet Gazetesine yönelik soruşturma tam bir hukuk cinayetidir. Cumhuriyet Gazetesinin şahsında bütün gazetelere ve gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıdır. Bu yargılamanın iki amacı vardır. Birincisi Cumhuriyet Gazetesini ele geçirmek ya da susturmak. İkincisi siyasi iktidarın istemediği haberleri, hoşuna gitmeyecek yazıları yayınlamamayı düşünebilecek aklının ucundan geçiren gazeteler ve gazetecilere maruz kalabilecekleri akıbeti göstermektir. Bu şartlarda çalışmak durumunda olan bütün gazetecilere kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.