Geçtiğimiz Pazar günü yapılan kongrede CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına seçilen Yakup Çilel ve yönetimi mazbatasını aldı.

Mevcut başkan Erk Kayabaş ile başkanlık için yarışan Yakup Çilel seçimi 19 oy farkla kazanmış ve CHP’nin yeni ilçe başkanı olmuştu. Yakup Çilel ve yönetimi bugün sabah saatlerinde Turgutlu Yüksek Seçim Kurulu’na giderek görev mazbatalarını aldılar. Yönetimiyle birlikte mazbatasını alan ve resmen ilçe başkanı olan Yakup Çilel, Cumhuriyet Halk Partisini daha iyi yerlere taşımak için yoğun bir mesai harcayacaklarını ifade etti.