Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Örgütü, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Önceki akşam Yunusdere, Ören, Haciisalar ve Kuşlar Mahallesine ziyaret düzenleyen Çilel ve beraberindekiler, hem vatandaşların sorunlarını dinlediler hem de önümüzdeki seçimler için şimdiden görüş alışverişinde bulundular. İlçe Başkanı Yakup Çilel önderliğinde yapılan mahalle ziyaretlerine yönetim kurulu üyeleri tam kadro katılırken, ziyaretlerde ise Nutuk ve Türk Bayrağı hediye ediliyor.

Mahalle ziyaretlerine çok önem verdiklerini belirten Çilel, “Her zaman belirttiğimiz gibi ilçemiz sosyal demokrat kimliğini yeniden gün yüzüne çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Halkımızla dayanışma içerisinde olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu halkın partisidir. CHP hepimiz için var. Gücümüz yettiği, elimizden geldiğince yurttaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışmak asli görevimizdir. Özellikle uzak mahallelerimizde yaşayan halkımızı da sık sık ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Hem gündemi hem de ilçemizin sorunlarını konuştuğumuz bu ziyaretlerimiz sıklıkla ve artarak devam edecek” diye konuştu.

CHP’lilere istek ve şikâyetlerini ileten mahalle sakinlerine çözüm önerilerini anlatan İlçe Başkanı Çilel ve CHP’liler, misafirperverliklerinden ve samimi sohbetlerinden dolayı muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.