Turgutlu’da CHP ilçe yönetiminin değişmesinin ardından kadın kollarında da değişime gidildi.

Yapılan kongrede Tülin Kararslan Turgutlu CHP Kadın Kolları başkanı seçildi. Manisa’nın Turgutlu İlçesinde CHP Turgutlu Kadınlar Kolları Seçimini Tülün Karaarslan seçildi.

CHP Turgutlu Kadınlar Kolu Kongresi bugün saat 13.00 de Parti Lokalinde yapıldı. Divan Başkanlığını CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer’in yaptığı kongrede Divan Kurulu Başkan Yardımcılığına Nurten Arpat, yazmanlığı ise Saadet Ürkmen seçildi.

Saygı duruşu ardından İstkilal Marşı okundu. Daha sonra da CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer “ Kadınların siyasette öneminin büyük olduğunu ve TBMM’te bu sayının mutlaka artması gerektiğini” belirtti. Kadın Kollarının faaliyetlerini anlatan mevcut başkan Burçin Ciber, tekrar aday olmayacağını söyledi.

CHP Turgutlu Kadınlar Kolları Seçimini tek liste ile yapıldı.

Kapalı oyla yapılan seçimlerde başkanlığa Tülin Karaarslan, yönetim kurulu üyeliklerine Özge Arı, Şengül Bahçeci, Güneş Erhoş, Sema Sivrikaya, Fatma Kaçar, Yıldız Kutluel, Nuriye Köseli ve Nuray Yüksel seçildi. Yeni Başkan Karaarslan kendisine gösterilen güvenden dolayı teşekkür ederek yönetim olarak en iyi şekilde çalışacaklarını belirtti.