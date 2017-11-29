CHP Gençlik Kollarında Solmaz Bayrağı Küçükler’e Devretti.

CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kolları’nın dün akşam gerçekleştirilen Olağan kongresinde Gençlik Kolları Başkanlığına Esin Küçükler seçildi.

CHP Turgutlu İlçe Gençlik Kollarında yeni yönetimi belirlemek için kongre yapıldı. Dün akşam saat 19.30-21.30 arasında gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP ilçe binasında yapılan kongrede divan başkanlığını ise Yönetim Kurulu Üyesi ve bilişim sorumlusu Gökhan Görmez yaptı. Kongreye, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları, ilçe yöneticileri, gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz’ın ve Aday olan Esin Küçükler’in yaptığı konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçim sonunda Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Solmaz bayrağı Esin Küçükler ve yönetimine devretti. Kongrenin ardından gençlik kolları başkanları birbirini kutlayarak, CHP’nin başarısı için birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyledi.